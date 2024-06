Gatito Fernández em ação pela seleção do Paraguai - AFP

Publicado 01/06/2024 13:46 | Atualizado 01/06/2024 13:47

Rio - A seleção do Paraguai sinalizou ao goleiro Gatito Fernández que deve convocá-lo para os Jogos Olímpicos de Paris. Com isso, o arqueiro deve ser desfalque do Botafogo durante o período da competição. As informações são da "ESPN".

O Paraguai gostaria de contar com um goleiro experiente para a disputa das Olimpíadas, e enxerga, em Gatito, este perfil. O arqueiro do Botafogo é nome constante nas convocações dos "Guaranis" desde 2011, e já disputou duas Copas Américas pelo país.

As Olimpíadas de Paris acontecerão entre os dias 24 de julho e 10 de agosto. Nestas datas, o Botafogo fará cinco jogos pelo Brasileirão: Internacional, São Paulo, Cruzeiro, Atlético-GO e Juventude. Porém, o período que Gatito desfalcará o Alvinegro pode variar, dependendo do desempenho do Paraguai nos Jogos Olímpicos.

Reserva imediato de John na meta do Botafogo, Gatito fez 21 jogos pelo clube na temporada. O paraguaio, inclusive, foi titular na última partida do Alvinegro, no empate por 0 a 0 com o Junior Barranquilla, na última terça-feira (28), pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores.