Diego Hernández - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 01/06/2024 09:17

Rio - Diego Hernández pode estar deixando o Botafogo. O meia-atacante, de 23 anos, recebeu consulta do Peñarol, do Uruguai, e do Defensa y Justicia, da Argentina. O modelo de negociação seria de empréstimo. As informações são do jornalista Thiago Franklin.

O jovem chegou ao Botafogo no ano passado, contratado junto ao Montevideo Wanderers. Hernández não teve muito espaço em 2023 e nem nesta ano, antes da chegada de Artur Jorge. Com o português, ele atuou em sete dos 18 jogos que fez pelo Alvinegro.

No entanto, apesar de ter conseguido mais oportunidades, foi justamente durante o trabalho do atual treinador que Diego Hernández cometeu seus principais erros pelo Botafogo. No último dia 13, o uruguaio foi afastado ao lado de Romero por indisciplina. Reintegrado dez dias depois, o uruguaio foi expulso no empate contra o Júnior Barranquilla, pela Libertadores, na última terça-feira.

Para contratar Diego Hernández, o Botafogo desembolsou algo em torno de 2,2 milhões de dólares (R$ 11,1 milhões, na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos. Ele tem contrato até o fim de 2026.