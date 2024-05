Júnior Santos tem contrato com o Botafogo até o fim de 2025 - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 29/05/2024 17:45

Grande destaque desta temporada, o artilheiro Júnior Santos garantiu estar focado no Botafogo . O atacante, que teve seu nome ligado a outros clubes ao longo da última semana, fez questão de reforçar que está feliz no Alvinegro. As informações são do jornalista Thiago Franklin.

Neste mês, inclusive, o Glorioso recusou uma proposta do Cruzeiro pelo camisa 11. O time mineiro ofereceu 5 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões) para contar com o atleta.

Em ótimo momento, Júnior Santos tem contrato até o fim do ano que vem com o Botafogo. Ele é o artilheiro do elenco não só na Libertadores - com nove gols em dez jogos -, mas também em toda a temporada. No total, mandou a bola para as redes 16 vezes e deu quatro assistências em 30 partidas.

Entrave por renovação

O Botafogo tenta ampliar o vínculo com Júnior Santos desde o começo do ano, mas a valorização salarial não agradou ao atleta e seu staff. O camisa 11, porém, afirmou estar alheio ao assunto e contente no clube carioca, ainda de acordo com Thiago Franklin.



Ele tem o menor salário entre os principais atacantes do clube e deseja uma equiparação . Nos últimos meses, o jogador recebeu sondagens para deixar o Alvinegro, inclusive do futebol brasileiro.

Destaque em 2024

Júnior Santos tem sido essencial para o Glorioso neste ano. Na Pré-Libertadores, comandou o time rumo à fase de grupos. Na sequência, fez gol decisivo contra a LDU, no Niltão, para que o clube seguisse na briga pela vaga às oitavas de final, que acabou sendo conquistada de forma antecipada.

Já na Copa do Brasil, foi o responsável por marcar um dos gols no triunfo sobre o Vitória, no duelo de volta da terceira fase, no Barradão. A partida selou a vaga nas oitavas de final da competição.