Artur Jorge orienta o Botafogo durante o jogo contra o Junior Barranquilla - Vítor Silva/Botafogo

Artur Jorge orienta o Botafogo durante o jogo contra o Junior BarranquillaVítor Silva/Botafogo

Publicado 29/05/2024 00:15 | Atualizado 29/05/2024 00:16

Colômbia - Artur Jorge explicou por que o Botafogo foi a campo com um time misto no empate com Junior Barranquilla em 0 a 0 , na noite desta terça-feira (28), pela Libertadores. John, Lucas Halter, Marlon Freitas e Luiz Henrique não estavam entre os 11 iniciais para o jogo. Além disso, o treinador não contou com Danilo Barbosa (suspenso), Savarino (poupado) e Jeffinho (lesionado).

"Foi uma escolha de equipe segura, uma equipe que garante rendimento e desempenho. E a prova disso foi aquilo que hoje nós aqui fizemos. É um sinal muito claro que todos os jogadores têm que estar preparados para jogar, todos os jogadores fazem parte desse elenco, todos têm a oportunidade de jogar. Não podemos nunca baixar a guarda. Temos que estar preparados para a oportunidade", disse Artur Jorge.

"Hoje tivemos uma equipe que, mesmo com algumas alterações em relação ao 11 mais habitual, teve um comportamento exemplar, de grande nível. Só não resulta no pleno porque não vencemos o jogo", completou.





Mesmo com um time misto, o Botafogo foi superior durante o primeiro tempo: criou as melhores chances e praticamente não deixou o Junior Barranquilla chegar. No entanto, o cenário mudou com a expulsão de Diego Hernández na na etapa complementar.



"E é obviamente que a expulsão condicionou muito aquilo que era a estratégia do jogo para a parte final. Ficamos menos fortes para chegar ao gol adversário. Em termos do que foi a entrega, a capacidade e a força dos meus atletas hoje em campo, a lutar até o fim... É uma coisa que não negociamos aqui", pontuou Artur Jorge.

"Hoje tivemos uma equipe extremamente determinada. Por isso, estou muito satisfeito com o desempenho de todos eles. São dez pontos, não nos dá o primeiro lugar, mas dá a classificação, que era o objetivo principal. Vamos ver o sorteio para ver se o primeiro lugar fará diferença ou não", prosseguiu.

Artur Jorge lembrou da campanha de recuperação do Glorioso ao mandar uma mensagem para os torcedores. O Botafogo iniciou a fase de grupos com duas derrotas, mas se recuperou e conseguiu a classificação antecipada para as oitavas há duas semanas . Com o empate nesta terça (28), o Alvinegro avançou como o segundo colocado do Grupo D.

"É para os nossos torcedores que eu mais falo, é com eles que eu me preocupo passar a mensagem porque eles fazem parte desta família. Quero que estejam orgulhosos daquilo que foi a campanha que fizemos nessa fase de grupos", afirmou o técnico.

"O trabalho que fizemos, o trabalho que os jogadores demonstraram em cada um dos jogos. A forma como conseguimos a classificação não dependendo desse jogo e a forma também como hoje aqui vimos uma equipe de bravos atletas lutarem pela vitória até o último minuto. Fomos dominadores durante cerca de 70 minutos e depois, faça o contexto, ficamos mais condicionados para ir em busca da vitória", concluiu.