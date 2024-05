Tiquinho Soares desfalcou o Botafogo por um mês devido à lesão muscular - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 28/05/2024 15:24 | Atualizado 28/05/2024 15:26

Rio - O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo desta terça-feira (28), às 19h (de Brasília), com o Junior Barranquilla, na Colômbia, pela última rodada do Grupo D da Libertadores valendo a liderança. A principal novidade é o retorno do atacante Tiquinho Soares, que não atua desde o dia 24 de abril devido à lesão muscular.

Tiquinho apareceu em campo pela última vez na vitória por 3 a 1 sobre o Universitario, do Peru, no Estádio Nilton Santos. Ele sentiu o problema logo no começo da partida e foi substituído por Eduardo, autor de dois gols.

Outros retornos importantes para o técnico Artur Jorge são os dos meio-campistas Óscar Romero e Diego Hernández, que haviam sido afastados por atos de indisciplina.

O português não contará com Savarino, poupado, além de Eduardo e Jeffinho, entregues ao departamento médico. Danilo Barbosa, que vinha sendo titular no meio-campo, cumpre suspensão e retornará nas oitavas de final.

Confira a lista de relacionados pelo Botafogo:

Goleiros: John, Gatito Fernández e Raul.

Zagueiros: Alexander Barboza, Bastos, Lucas Halter e Luis Segovia.

Laterais: Damián Suárez, Hugo e Mateo Ponte.

Meias: Diego Hernádez, Gregore, Jacob Montes, Kauê, Marlon Freitas, Óscar Romero, Patrick de Paula e Tchê Tchê.

Atacantes: Fabiano, Júnior Santos, Luiz Henrique, Tiquinho Soares e Yarlen.