John - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 28/05/2024 08:20

Rio - Contratado pelo Botafogo para a temporada de 2024, o goleiro John, de 28 anos, iniciou a temporada como opção no banco. Com a chegada de Artur Jorge, ele permaneceu assim nos primeiros jogos, porém, com o trabalho do português se consolidando, o arqueiro recebeu oportunidades e não largou mais a posição de titular na meta alvinegra.

Das dez partidas que atuou pelo Botafogo, desde que chegou, oito foram com Artur Jorge, justamente os últimos jogos do Alvinegro na temporada. Com a titularidade de John veio a estabilidade do clube carioca na temporada. Foram seis vitórias, um empate e uma derrota. Além disso, o Glorioso obteve classificações na Libertadores e na Copa do Brasil.

Com John como titular, o Botafogo conseguiu reduzir um pouco o número de gols sofridos. Apesar de ainda haver muito trabalho a fazer, a equipe de Artur Jorge levou seis gols nestas oito partidas e passou três duelos sem ser vazado.

Formado na base do Santos, o goleiro foi emprestado para a Portuguesa Santista e para o Internacional. No começo desde ano teve sua primeira experiência internacional atuando pelo Valladolid, equipe espanhola que tem Ronaldo Fenômeno como administrador, porém, a passagem foi curta e John acertou com o Botafogo.