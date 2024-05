Tiquinho Soares - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 27/05/2024 09:30

Rio - Recuperado de uma lesão na coxa direita, que o afastou dos gramados por mais de um mês, o atacante Tiquinho Soares, de 33 anos, tentará provar que ainda é fundamental no ataque do Botafogo. Nas partidas em que o centroavante esteve fora, o Alvinegro teve um excelente desempenho, inclusive na parte ofensiva.

Contando a partida contra o Universitário, no Nilton Santos, que Tiquinho esteve em campo por poucos minutos e acabou sendo substituído quando o duelo estava empatado sem gols, o Botafogo fez oito partidas sem o atacante, venceu seis, empatou uma e sofreu uma derrota.



Mesmo sem o goleador em campo, o Botafogo marcou 13 gols, não passando em branco em nenhuma partida. Além disso, o Alvinegro emplacou três vitórias seguidas e conseguiu reverter o começo ruim na Libertadores, garantindo a vaga para as oitavas de final.



Tiquinho Soares ainda viu a distância para Júnior Santos na artilharia na temporada aumentar. O atacante, de 29 anos, balançou as redes em mais duas vezes, e agora tem dez gols a mais que o camisa 9. Outros jogadores de frente do Alvinegro foram importantes como Savarino, Luiz Henrique e Eduardo, que atualmente está lesionado, e supriram a ausência do centroavante, também balançando as redes.

O centroavante foi relacionado para a partida contra o Junior Barranquilla, nesta terça-feira, pela Libertadores. A participação de Tiquinho em campo depende do treinador Artur Jorge. O Botafogo busca uma vitória fora de casa para terminar a primeira fase da competição em primeiro lugar no grupo D.