Botafogo vive boa fase na temporada sob o comando de Artur Jorge - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 27/05/2024 22:49

Rio - O Botafogo definiu o perfil para o cargo de "Team Manager", nova função que a SAF incluirá no departamento de futebol. O cargo no Glorioso será inspirado no trabalho de Muricy Ramalho, ex-técnico, à frente do São Paulo como coordenador de futebol. O novo setor suprirá a saída de André Mazzuco, atualmente no Athletico-PR.

Mazzuco, que era Diretor-executivo, acumulava diversas funções, sendo as principais todas as negociações e a gestão do elenco desde o início da SAF de John Textor. O momento indica que isso será distribuído no departamento de futebol. As informações são do site "ge".

O objetivo é contratar uma figura com conexão próxima aos jogadores e a comissão técnica de Artur Jorge. A nova cara do Alvinegro chegaria para amenizas quaisquer problemas no elenco, passar confiança e até mesmo fazer cobranças.

Além do que faz Muricy, o Botafogo também vê um cenário parecido com as antigas funções de Felipão e Paulo Autuori no Athletico-PR. Ambos, vale destacar, não estão na mira do Alvinegro.

Com a saída de André Mazzuco no mês de março, quem herdou algumas funções foi Alessandro Brito, chefe do departamento de scout da SAF. Ele seguirá com o suporte de Textor para negociações.