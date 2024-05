Júnior santos, do Botafogo, em ação contra o Junior Barranquilla - Vítor Silva/Botafogo

Colômbia - Júnior Santos acredita que o Botafogo chegará "muito forte" para o mata-mata da Libertadores 2024. Após o empate sem gols com o Junior Barranquilla , nesta terça-feira, 28, o atacante ressaltou que o time fez um grande jogo mesmo com um homem a menos durante boa parte do segundo tempo. Além disso, ele destacou a superação do Glorioso, que iniciou a fase de grupos da competição com duas derrotas.

"A gente encerra aqui a fase de grupos. Era qualificar o trabalho da equipe. Estávamos em uma situação difícil, mas conseguimos dar a volta por cima. Hoje, mesmo com um a menos, conseguimos fazer um grande jogo diante de uma bela equipe. Acho que o Botafogo vai muito forte agora para esse mata-mata", disse Júnior Santos.





Com o resultado desta noite, o Botafogo fechou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo D. Com isso, ficará no pote 2 no sorteio das oitavas de final. A equipe de Artur Jorge enfrentará um dos primeiros colocados da fase de grupos.



"Um adversário muito forte. Não à toa é uma equipe que desde o começo da fase de grupos liderou. Então, um grande jogo. Vale ressaltar o nosso jogo e nossa intensidade aqui. Parabenizar o grupo. Agora é voltar para o Brasileiro, mas firme na Libertadores também", concluiu Júnior Santos.