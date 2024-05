Artur Jorge - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 26/05/2024 14:50

Rio - Sem poder contar com Jefferson Savarino, que com fadiga muscular e será poupado, o Botafogo poderá ter um retorno importante contra o Junior Barranquilla, na próxima terça-feira, pela Libertadores. O atacante Tiquinho Soares, de 33 anos, irá viajar para a Colômbia e ficará à disposição de Artur Jorge.

O centroavante não atua há mais de um mês, desde a vitória sobre o Universitário por 3 a 1, no Nilton Santos, pela Libertadores. Tiquinho sofreu uma lesão na coxa direita. Na última semana, o atacante treinou com o grupo, mas acabou preservado de viajar para Salvador para a partida contra o Vitória, na última quarta.



O Alvinegro tem um história positivo atuando na Colômbia pela Libertadores. Foram dois jogos com duas vitórias, uma contra o Millonarios, e a outra contra o Atlético Nacional, de Medelín. O duelo contra o Júnior será o terceiro do Alvinegra no país na história da competição.

Botafogo e Júnior Barranquilla estão garantidos na próxima fase. O clube colombiano joga por um empate para avançar em primeiro, porque tem três gols de saldo contra um do Alvinegro. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, no estádio Metropolitano Barranquilla, às 19 horas (de Brasília).