Savarino em treinamento pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 26/05/2024 12:27 | Atualizado 26/05/2024 14:00

Rio - O atacante Jefferson Savarino, do Botafogo, não enfrentará o Junior Barranquilla na próxima terça-feira (28), às 19h, na Colômbia, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O venezuelano está com uma fadiga muscular e será poupado por Artur Jorge. As informações são do "ge".

Savarino não participou no treino aberto no Nilton Santos neste domingo (26) e ficou focado na fisioterapia. A intenção é poupar o camisa 10 para as próximas partidas do Botafogo. Desta forma, ele não viajará para a Colômbia e deve retornar ao Alvinegro no próximo sábado (1), contra o Corinthians, pelo Brasileirão.

No Botafogo desde o início da temporada, Savarino vem sendo titular no ataque da equipe treinada por Artur Jorge, junto de Júnior Santos e Luiz Henrique. O venezuelano tem cinco gols e cinco assistências em 25 jogos pelo Alvinegro.

O Botafogo embarcará ainda neste domingo (26) rumo à Colômbia para se preparar para o jogo contra o Junior Barranquilla. As duas equipes já estão classificadas para as oitavas de finais da Libertadores, mas estão empatadas em pontos. Quem vencer o duelo, encerrará a fase de grupos como líder da chave D.