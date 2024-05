Botafogo derrotou Atlético Nacional em Medelín em 2017 - Divulgação / Conmebol

Publicado 25/05/2024 09:20

Rio - Classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Botafogo irá encarar o Junior Barranquilla, na Colômbia, na próxima terça-feira, em busca do primeiro lugar do grupo D. O Alvinegro tem um histórico positivo em jogos pela competição no país de seu adversário.

Até o momento, o Botafogo fez duas partidas na Colômbia pela Libertadores. Foram duas vitórias, uma contra o Millonarios, e a outra contra o Atlético Nacional, de Medelín. O duelo contra o Júnior será o terceiro do Alvinegra no país na história da competição.



O primeiro jogo aconteceu na estreia do Botafogo na Libertadores em 1963. No dia 7 de julho, o Alvinegro derrotou o Millonarios por 2 a 0. No jogo de volta, os colombianos desistiram de disputar a competição e o clube carioca acabou conquistando os pontos e avançando de fase. Além da equipe de Bogotá, o outro clube eliminado na fase de grupos pelo Botafogo foi o Alianza Lima, do Peru.



O outro confronto na Colômbia do Botafogo pela competição foi recente. Em 2017, o Alvinegro encarou o atual campeão da Libertadores, Atlético Nacional, em Medelín, e não tomou conhecimento dos colombianos. A vitória alvinegra foi por 2 a 0. No jogo de volta, o clube carioca venceu por 1 a 0 e avançou para as oitavas de final ao lado do Barcelona, de Guayaquil.



Botafogo e Júnior Barranquilla estão garantidos na próxima fase. O clube colombiano joga por um empate para avançar em primeiro, porque tem três gols de saldo contra um do Alvinegro. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, no estádio Metropolitano Barranquilla, às 19 horas (de Brasília).