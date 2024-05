Luiz Henrique é o artilheiro do Botafogo desde a chegada de Artur Jorge - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 24/05/2024 09:46

Rio - Maior contratação da história do futebol brasileiro, Luiz Henrique vive uma fase goleadora no Botafogo. Desde a chegada do técnico Artur Jorge, o atacante cresceu de produção e assumiu o papel de protagonista da equipe.

Em 11 jogos sob o comando do treinador português, Luiz Henrique soma três gols e duas assistências. O atacante precisa de 145 minutos para participar de um gol, de acordo com o "SofaScore". Além disso, ele também tem se destacado com dribles e passes decisivos.

Luiz Henrique foi contratado neste ano por 20 milhões de euros (cerca de R$ 106,6 milhões) junto ao Real Betis, da Espanha. Com a camisa alvinegra são 15 jogos, três gols e duas assistências. Ele está a um gol de igualar sua passagem pelo clube espanhol.

Após eliminar o Vitória e avançar às oitavas de final da Copa do Brasil, o Botafogo muda o foco para a Libertadores. Já classificado para a próxima fase, o Alvinegro visita o Junior Barranquilla, na Colômbia, na terça-feira (28), às 19h (de Brasília), valendo a liderança do Grupo D.