Rio - Principal destaque do Botafogo na temporada, o atacante Júnior Santos, de 29 anos, tem conversas paralisadas com o Alvinegro por uma renovação contratual. O clube carioca tenta ampliar o vínculo com o jogador, desde o começo do ano, mas a valorização salarial não teria agradado o atleta e seu staff. As informações são da "SuperRádio Tupi".

Júnior Santos tem contrato até o fim de 2025, mas o atacante tem o menor salário entre os principais atacante do clube e deseja uma equiparação. Nos últimos meses, o jogador recebeu sondagens de outros clubes do futebol brasileiro.



O atacante chegou ao Botafogo no meio de 2022 e teve pouco destaque. No ano passado, ele iniciou a temporada defendendo o Fortaleza, mas retornou ao Alvinegro. Júnior Santos oscilou entre a titularidade e a reserva, mas foi peça importante em 2023.



Neste ano, o jogador vive seu principal momento na carreira. Ele entrou em campo em 29 jogos, fez 16 gols e deu quatro assistências. Em apenas uma edição, Júnior Santos se tornou o maior artilheiro da história do Botafogo na Libertadores.