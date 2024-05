Savarino é o garçom do Botafogo desde a chegada de Artur Jorge - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 23/05/2024 16:27

Rio - Jefferson Savarino brilhou mais uma vez. O atacante venezuelano, de 27 anos, foi fundamental para o Botafogo eliminar o Vitória e chegar às oitavas de final da Copa do Brasil . Com a assistência para Júnior Santos, o jogador chegou a quatro em 11 jogos sob o comando do técnico português Artur Jorge, e se firmou como o garçom da equipe.

Contratado no início deste ano por US$ 2,7 milhões (R$13,2 milhões) junto ao Real Salt Lake, dos Estados Unidos, Savarino se firmou rapidamente no Botafogo. O venezuelano cresceu de produção após a chegada do técnico português Artur Jorge e soma seis participações de gols em 11 partidas, sendo dois gols e quatro assistências. Na temporada, são cinco gols e cinco assistências.

Savarino se destaca principalmente nas jogadas de transição. O venezuelano gera um impacto muito grande para a equipe com a sua qualidade para ler o espaço e tocar no momento certo. Foi dessa forma que ele encontrou Júnior Santos, que marcou o segundo gol do Botafogo diante do Vitória. O Alvinegro venceu por 2 a 1 e assegurou a vaga nas oitavas de final.

Após eliminar o Vitória pela Copa do Brasil, o Botafogo volta o foco para a Libertadores. O Alvinegro enfrenta o Junior Barranquilla, da Colômbia, às 19h (de Brasília), fora de casa, pela última rodada da fase de grupos da competição. O Glorioso já está garantido nas oitavas de final, mas ainda precisa definir se avançará em primeiro ou segundo lugar no grupo.