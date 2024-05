Luiz Henrique marcou o primeiro gol do Botafogo no duelo com o Vitória - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 22/05/2024 20:58

Salvador - Em grande fase na temporada, o Botafogo conquistou mais uma classificação fora de casa. Na noite desta quarta-feira (22), no Barradão, em Salvador, o Glorioso foi eficaz no jogo de volta contra o Vitória, aproveitou os espaços e carimbou a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil com a vitória pelo placar de 2 a 1. Os gols foram marcados por Luiz Henrique e Júnior Santos.

Além da vaga na próxima fase, o Glorioso também colocou nos cofres R$ 3,465 milhões em premiações da CBF. O próximo compromisso será na terça-feira (28), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, contra o Junior Barranquilla (COL), valendo a primeira colocação.

O jogo

Após conquistar a classificação para o mata-mata da Libertadores, o Botafogo foi a campo para fazer valer o bom momento em meio aos ajustes do técnico Artur Jorge. Assim como na partida de Lima, contra o Unviersitario, o Glorioso começou sofrendo pressão e soube suportar para achar os espaços posteriormente.



O Vitória foi todo ataque até os 20 minutos da primeira etapa. A linha alta aplicada pelo treinador recém-chegado e estreante Thiago Carpini incomodou a saída de jogo do Alvinegro, que abriu mão do estilo. As bolas longas prejudicaram a criação de jogada até tal momento do jogo, enquanto o Leão, com o Barradão lotado, acumulava boas chances.



A intensidade dos donos da casa acabou provocando cansaço, e, com isso, o Botafogo soube penetrar entre as linhas. A partir dos 30 minutos, a equipe carioca ditou o ritmo do duelo e controlou as ações. Na reta final, aos 46, Marlon Freitas achou lindo passe para Cuiabano pela esquerda e o lateral cruzou forte na direção da área. Luiz Henrique acompanhou a jogada, a zaga do Vitória furou, e a bola pegou na perna esquerda do camisa sete para morrer no fundo da rede.



Mesmo roteiro

Na volta para o segundo tempo, o mesmo cenário no Barradão: um Vitória intenso e buscando o gol para voltar ao confronto, enquanto o Botafogo aguardava a oportunidade. Esta, por sua vez, que veio mais cedo em relação ao primeiro gol.



Após jogada pela direita, aos 16 minutos, Cuiabano desarmou Osvaldo e achou lindo lançamento para Savarino em contra-ataque. O venezuelano carregou até a entrada da área e passou para Júnior Santos, que, dentro da área, cortou a marcação com categoria e tocou com tranquilidade no canto esquerdo de Lucas Arcanjo.



Quando a partida parecia calma sob o controle do Botafogo, houve erro geral no sistema defensivo e o Vitória descontou para colocar uma pitada de emoção na reta final. Isso logo após trocas de Artur Jorge para poupar jogadores desgastados, como Savarino, Cuiabano e Danilo Barbosa.



Daniel Júnior recebeu passe longo pela direita, passou com facilidade por Hugo e tocou para atrás. A bola, mesmo que devagar, passou por Bastos, Gregore e Fabiano, e o próprio camisa 80 do Leão chegou para completar com a perna esquerda.



Sem sofrer muitos riscos na reta final, o Botafogo não recuou e buscou manter a bola no campo de ataque para valorizar o tempo e afastar a equipe de Salvador do campo de ataque. A vitória e a classificação foram carimbadas ao apito final do árbitro Rodrigo José Pereira.

Ficha técnica



Vitória 1 x 2 Botafogo



Local: Barradão, em Salvador (BA)

Data e hora: 22/5 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Arbitragem: Rodrigo José Pereira

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Francisco Chaves Bezerra



Gols: Daniel Júnior 32/2ºT (VIT); Luiz Henrique 46'/1ºT e Júnior Santos 16'/2ºT (BOT)



Cartões amarelos: Matheuzinho e Daniel Júnior (VIT); John, Lucas Halter, Tchê Tchê e Hugo (BOT)



VIT: Lucas Arcanjo; Zeca (Léo Naldi), Bruno Uvini, Wagner Leonardo e PK (Lucas Esteves); Dudu, Rodrigo Andrade e Matheuzinho (Daniel Júnior); Janderson (Alerrandro), Iury Castilho e Luiz Adriano (Osvaldo). Técnico: Thiago Carpini.



BOT: John; Damián Suárez (Mateo Ponte), Lucas Halter, Bastos e Cuiabano (Hugo); Danilo Barbosa (Gregore), Marlon Freitas e Tchê Tchê (Patrick de Paula); Luiz Henrique, Savarino (Fabiano) e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge.