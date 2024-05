Artur Jorge busca sua oitava vitória no comando do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Artur Jorge busca sua oitava vitória no comando do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 22/05/2024 18:00

Salvador - O Botafogo enfrenta o Vitória nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Barradão. Para o duelo válido pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o técnico Artur Jorge optou por praticamente repetir a escalação alvinegra que venceu o Universitario, na última semana. A única mudança será na lateral esquerda: Cuiabano assume a posição e irá iniciar o confronto na vaga de Hugo.

Leia mais: Botafogo defende invencibilidade de quase 10 anos contra o Vitória no Barradão

Com seis desfalques no setor ofensivo, o treinador manterá a trinca formada por Marlon Freitas, Danilo Barbosa e Tchê Tchê no meio-campo. Já no ataque, Luiz Henrique, Savarino e Júnior Santos serão titulares.

Artur Jorge não conta Tiquinho Soares, Jeffinho, Eduardo e Matheus Nascimento, lesionados, além de Óscar Romero e Diego Hernandez, afastados por indisciplina.

Leia mais: Jeffinho tem lesão muscular confirmada e será desfalque por 10 semanas

Sendo assim, o Botafogo entrará em campo com: John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Cuiabano; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Júnior Santos e Savarino.

Na partida de ida, o Botafogo venceu por 1 a 0, com um belo gol de Eduardo. Agora, o Alvinegro terá a vantagem do empate para avançar às oitavas de final do torneio nacional. Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.