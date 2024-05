Yerry Mina em ação pela seleção colombiana - AFP

Rio - O Botafogo está interessado na contratação do zagueiro Yerry Mina, ex-Barcelona e Palmeiras e que atualmente defende o Cagliari-ITA. De acordo com o portal "Goal", o Glorioso disputa o defensor de 29 anos com o Cruzeiro.

As conversas do Botafogo com representantes de Mina foram abertas, mas o Cruzeiro está na frente neste momento. Nos últimos dias, o time mineiro intensificou as conversas por meio de seu CEO de futebol, Alexandre Mattos, que trabalhou com o colombiano no Palmeiras.

Mina tem contrato com o Cagliari até 30 de junho e não renovará com o time italiano. Com isso, ele assinará seu custos com seu novo clube.

Atualmente, o Botafogo tem Bastos, Lucas Halter, Alexander Barboza e Pablo como opções para Artur Jorge na zaga.