Yarlen tem contrato com o Botafogo até o fim de 2028 - Vítor Silva / Botafogo

Yarlen tem contrato com o Botafogo até o fim de 2028Vítor Silva / Botafogo

Publicado 21/05/2024 16:30 | Atualizado 21/05/2024 16:39

Rio - Uma das grandes promessas da base do Botafogo , Yarlen, de 18 anos, conseguiu aproveitar as oportunidades recebidas neste primeiro semestre de 2024, principalmente no Campeonato Carioca. O garoto, na última semana, entrou em campo diante do Universitario, no Peru, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, e recebeu elogios da torcida.

O técnico Artur Jorge colocou o jovem em campo para fazer sua estreia na competição continental aos 44 minutos do segundo tempo. Mesmo assim, o atacante conseguiu fazer boa jogada: deu um belo drible no meio-campo e tocou de primeira para Jeffinho entrar cara a cara, mas o camisa 47 não conseguiu correr até a meta adversária.

"Ele (Artur Jorge) me desejou uma boa estreia na Libertadores e me falou para ajudar a equipe. Correr, atacar. Fiquei muito feliz, consegui fazer tudo que pediu. Tenho que evoluir para jogar cada vez mais minutos", afirmou em entrevista à Botafogo TV.

Yarlen valorizou o aprendizado com os profissionais do Botafogo. Em 2024, ele entrou em campo quatro vezes - sendo zero como titular -, marcou dois gols e deu uma assistência. "Tem sido muito bom para mim. Somos um time unido, que corre um pelo outro", disse.



Leia mais: Jeffinho tem lesão muscular e desfalcará o Botafogo por 10 semanas

O próximo compromisso do Botafogo será pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Alvinegro enfrenta o Vitória, nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Barradão. Na ida, a equipe comandada por Artur Jorge venceu por 1 a 0, com um belo gol de Eduardo.

Por isso, o Botafogo terá a vantagem do empate para avançar às oitavas de final. Em caso de igualdade no placar agregado, a vaga será definida nos pênaltis.