Rafael, do Botafogo, irá se aposentar ao fim da temporada de 2024 - Vítor Silva/Botafogo

Rafael, do Botafogo, irá se aposentar ao fim da temporada de 2024Vítor Silva/Botafogo

Publicado 21/05/2024 15:18

cirurgia na última semana para corrigir uma fratura na patela, o lateral-direito Rafael, do Botafogo, mostrou como ficou seu joelho esquerdo. Em suas redes sociais, o jogador de 34 anos exibiu os 16 pontos no local por conta do procedimento. Rio - Após passar por uma, o lateral-direito Rafael, do Botafogo, mostrou como ficou seu joelho esquerdo. Em suas redes sociais, o jogador de 34 anos exibiu os

LEIA MAIS: Botafogo sofre com lesões e coloca elenco à prova na Copa do Brasil

A cirurgia teve o objetivo de fazer uma colagem no osso. O lateral recebeu pontos acima, abaixo e na lateral do joelho e deve estar recuperado em no máximo quatro semanas.

IMAGEM FORTE Rafael mostra como ficou joelho após cirurgia Reprodução

Rafael fraturou a patela no dia 13 de abril. O problema é no mesmo joelho em que o lateral sofreu um rompimento no tendão patelar no ano passado, que o afastou dos gramados por oito meses.

Após seu retorno, o jogador entrou em campo em apenas três jogos e estava seguindo um cronograma de recuperação elaborado pelo Botafogo. A última atuação foi na derrota por 3 a 1 para o Junior Barranquilla, pela Libertadores, no dia 3 de abril.

Desde que chegou ao Botafogo, Rafael vem sofrendo com lesões. Recentemente, o lateral confirmou que pretende se aposentar no fim da temporada.