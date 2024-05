Amarildo, ídolo do Botafogo e da seleção brasileira - Reprodução/ Internet

Publicado 20/05/2024 19:46

Amarildo está internado desde o último dia 12, no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após sofrer um AVC isquêmico. O ex-jogador, de 84 anos, apresentou uma melhora no quadro de saúde, mas segue na UTI, de acordo com o último boletim médico, divulgado nesta segunda-feira (20). Rio - Ídolo do Botafogo e campeão do mundo com a seleção brasileira em 1962,, no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após sofrer um AVC isquêmico. O ex-jogador, de 84 anos,, de acordo com o último boletim médico, divulgado nesta segunda-feira (20).

"O Hospital Copa Star informa que o Sr. Amarildo Tavares Silveira, de 84 anos, está internado desde o último dia 12, com quadro clínico de AVC isquêmico. No momento, encontra-se ainda na unidade de terapia intensiva, com melhora evolutiva e em processo de reabilitação com fisioterapia e fonoaudiologia", diz o boletim médico.

Nascido em Campos dos Goytacazes, Amarildo teve passagens por Flamengo e Vasco, mas seu principal momento foi pelo Botafogo, clube que defendeu de 1958 a 1963. Ele conquistou dois títulos do Carioca e um Torneio Rio-SP pelo Alvinegro. O ex-atacante também defendeu clubes europeus importantes como Milan, Roma e Fiorentina.

Pela seleção brasileira, Amarildo teve a responsabilidade de substituir Pelé, após a lesão do Rei do Futebol no começo da Copa de 1962. O ex-atacante cumpriu sua função com maestria, sendo um dos destaques da campanha da seleção brasileira no bicampeonato no Chile. O ídolo do Botafogo fez quatro gols na competição.