Amarildo, ídolo do Botafogo e da seleção brasileiraReprodução/ Internet

Publicado 17/05/2024 08:21

Rio - Ídolo do Botafogo e campeão do mundo com a seleção brasileira em 1962, o ex-atacante Amarildo, de 84 anos, está internado em um hospital de Copacabana, Zona Sul do Rio, após sofrer um AVC. O quadro do ex-jogador inspira cuidados e ele vem passando por uma bateria de exames.

Amarildo também apresenta um quadro de Alzheimer. O ex-atacante já passou por um câncer e se recuperou, porém, a combinação de fatores e o histórico geram uma atenção maior por parte dos médicos e da família do ídolo alvinegro.

Nascido em Campos dos Goytacazes, Amarildo teve passagens por Flamengo e Vasco, mas seu principal momento foi pelo Botafogo, clube que defendeu de 1958 a 1963. Ele conquistou dois títulos do Carioca e um Torneio Rio-SP pelo Alvinegro. O ex-atacante também defendeu clubes europeus importantes como Milan, Roma e Fiorentina.

Pela seleção brasileira, Amarildo teve a responsabilidade de substituir Pelé, após a lesão do Rei do Futebol no começo da Copa de 1962. O ex-atacante cumpriu sua função com maestria, sendo um dos destaques da campanha da seleção brasileira no bicampeonato no Chile. O ídolo do Botafogo fez quatro gols na competição.