Romário com a nova camisa do América - Divulgação / America

Publicado 16/05/2024 17:26

Rio - Presidente do America, Romário, de 58 anos, divulgou nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, em Teresópolis, que o clube da Zona Norte do Rio irá contar com um parceiro importante na luta para retornar à elite do futebol carioca. A Superbet, patrocinadora master de Fluminense e São Paulo, estará com o Mecão durante um ano.

"Com esses patrocinadores a gente tem conseguido (pagar as dívidas), estamos dando prioridade a funcionários que estão no America que não recebem há dois anos, um número menor que o valor bruto", afirmou.

Os valores não foram divulgados, porém, haverá um bônus em caso de acesso. No próximo sábado, o America vai fazer sua primeira partida na Série A2, contra o Petrópolis, no Giulite Coutinho. Romário afirmou que sua escalação poderá acontecer.

"Eu tenho treinado sim, feito o que foi combinado com a comissão técnica. Não tenho condição física de disputar campeonato como a Série A2, que fisicamente é até mais difícil que a primeira. Dependendo da situação do jogo, espero que o time esteja bem, existe a possibilidade real de jogar os 15, 20 últimos minutos do jogo