Fluminense enfrentou o Cerro no Maracanã - AFP

Publicado 16/05/2024 21:29 | Atualizado 16/05/2024 21:29

Rio - Autor de um belíssimo gol na vitória sobre o Cerro Porteño, o lateral-esquerdo Marcelo, de 36 anos, comemorou a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Na opinião do veterano, o Fluminense está evoluindo durante a temporada, apesar de não estar no nível esperado pelos torcedores.

"Fico feliz pelo gol, pela vitória, pela classificação. Contra o São Paulo, bateu na trave e saiu, dessa vez entrou. Acredito que nossa equipe esteja evoluindo, mesmo que possa não aparecer para a imprensa. Ainda precisamos percorrer um caminho, mas acredito que vamos evoluir para chegar melhor na reta final da temporada", afirmou o lateral.



Não foi a atuação que os torcedores do Fluminense esperavam, mas o atual campeão da América está classificado para as oitavas de finais da Libertadores. No Maracanã, com gols de Marcelo e Ganso, o clube carioca derrotou ou Cerro Porteño por 2 a 1 e selou a vaga no mata-mata da competição. O Flu assegurou também o primeiro lugar do grupo A.



Na próxima rodada da Libertadores, o Fluminense irá encarar o Alianza Lima, no Maracanã, no próximo dia 29, às 21h30 (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Cerro recebe o Colo-Colo. Os peruanos, os chilenos e os paraguaios têm chances de classificação.