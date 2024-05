Fernando Diniz poderá contar com Ganso, que retorna após suspensão no Campeonato Basileiro - Lucas Merçon / Fluminense

Fernando Diniz poderá contar com Ganso, que retorna após suspensão no Campeonato BasileiroLucas Merçon / Fluminense

Publicado 15/05/2024 18:00

Rio - O Fluminense enfrenta o Cerro Porteño nesta quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Na manhã desta quarta, o elenco realizou o último treino antes do duelo. Sem Felipe Melo e Manoel, o técnico Fernando Diniz tem dor de cabeça para escalar a dupla de zaga titular do Tricolor.

Leia mais: Torcedores do Fluminense protestam no CT Carlos Castilho

Felipe Melo está fora do confronto por suspensão, e, Manoel, por suspeita de lesão. A zaga inicial deve ser formada por Felipe Andrade e Antônio Carlos. Diniz ainda não definiu quem será titular e testou algumas opções durante os treinamentos.

Leia mais: Fluminense terá sequência de jogos no Rio para reencontrar bom futebol

Martinelli, volante, pode aparecer na zaga ao lado de Antônio Carlos. Neste caso, Alexsander ganharia a vaga no meio-campo.

Leia mais: Fluminense arrecada cerca de 12 toneladas de mantimentos para doar ao RS

Na lateral direita, a ideia é manter Marquinhos, o que faria Keno ser titular no ataque. Paulo Henrique Ganso, que estava suspenso diante do São Paulo na última segunda-feira (13), retorna e deve ser titular no Fluminense.

Sendo assim, de acordo com o 'ge', a provável escalação é: Fábio; Marquinhos, Antônio Carlos, Felipe Andrade e Marcelo; Martinelli, Lima e Ganso; Arias, Keno e Cano.

Situação na tabela

O Fluminense é o líder do Grupo A, com oito pontos, e pode garantir a vaga nas oitavas de final da Libertadores se vencer o Cerro Porteño - segundo colocado, com cinco -, no Maracanã.

Na sequência estão Colo-Colo, com quatro, e Alianza Lima, com três.