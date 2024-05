Torcedores do Fluminense protestaram contra a má fase - Reprodução

Publicado 15/05/2024 11:14

Rio - Insatisfeitos com os resultados e o desempenho, torcedores do Fluminense protestaram na manhã desta quarta-feira (15), no CT Carlos Castilho. Um grupo compareceu ao local para conversar com o elenco e a comissão técnica, e cobrar uma mudança de postura.

Apesar do título da Recopa, o Fluminense ainda não convenceu na temporada. O Tricolor foi eliminado na semifinal do Carioca e entrou na zona de rebaixamento no Brasileirão. É o pior início na competição desde 2008 . Na Libertadores, o atual campeão é o líder do grupo, mas passou por apuros.

Chegamos no CT para o papo com o elenco.

Foi pedido que não haja filmagem dentro do CT.



O desempenho do Fluminense tem sido alvo de constantes críticas dos torcedores. As falhas defensivas e na saída de bola se tornaram uma rotina, e o Tricolor já possui a pior defesa da Série A do Brasileirão . A dificuldade para sair da pressão também tem prejudicado o desempenho ofensivo.

Atual campeão da Libertadores, o Fluminense é o líder do Grupo A e pode assegurar a vaga nas oitavas e a liderança em caso de vitória sobre o Cerro Porteño, do Paraguai. O Tricolor entra em campo nesta quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 5ª rodada da fase de grupos.