O Fluminense de Fernando Diniz vive péssimo momento no BrasileirãoLucas Mercon / Fluminense

Publicado 14/05/2024 13:11

com cinco pontos em seis rodadas, superior apenas a 2008, quando somou dois.

A torcida se acostumou a ouvir os jogadores e o técnico Fernando Diniz dizerem que o Fluminense tem feito bons jogos ou que está em evolução, mas a realidade é outra, em especial no Brasileirão. Ao voltar à zona de rebaixamento após cinco anos, com a derrota por 2 a 1 para o São Paulo , o Tricolor amarga o seu segundo pior início de campeonato nos pontos corridos,

Ao longo de 22 edições, essa é a primeira vez que o Fluminense conquista apenas uma vitória nos seis primeiros jogos, já que em 2008 o time só conseguiu dois empates e perdeu quatro vezes, utilizando reservas na maioria das partidas, já que o foco de Renato Gaúcho estava nas fases finais da Libertadores, onde ficaria com o vice.

O início muito ruim no Brasileirão sob o comando de Fernando Diniz não chega a ser novidade, já que em 2019 o clube também sofreu. Só que, mesmo naquela campanha de cinco anos atrás, quando figurou boa parte na zona de rebaixamento, um time muito mais limitado conseguiu vencer duas vezes, somando seis pontos.



Até então, aquele ano era o segundo pior início em pontos corridos do Tricolor. Muito diferente da equipe comandada pelo treinador em 2023, que igualou a melhor campanha do clube, com 13 pontos, assim como em 2006 e 2005.

foi vazado a mesma quantidade há cinco anos, numa média de dois gols por jogo. Já em 2008, foram oito sofridos e três marcados.

E há um ponto em comum nos times de Diniz de 2019 e 2024: a fragilidade defensiva. Pior defesa do Brasileirão nesta edição, com 12 gols sofridos,

E o ataque, um grande problema do elenco atual, piorou de desempenho: fez oito gols, enquanto na primeira passagem do treinador marcou 12.



"O cenário que vejo é de evolução. Todos resultados deixamos escapar e poderíamos ter vencido. Melhorando aquilo que temos feito no treinamento, nos jogos, as vitórias vão voltar a aparecer. Quando voltar, acredito que será de uma maneira mais consistente", avaliou Diniz.



As campanhas do Fluminense nas seis rodadas iniciais



2024 - 5 pontos (1 vitória, 2 empates e 3 derrotas)

2023 - 13 pontos (4 vitórias, 1 empate e 1 derrota)



2022 - 8 pontos (2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas)



2021 - 9 pontos (2 vitórias, 3 empates e 1 derrota)



2020 - 10 pontos (3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas)



2019 - 6 pontos (2 vitórias, 4 derrotas)



2018 - 10 pontos (3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas)



2017 - 10 pontos (3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas)



2016 - 9 pontos (2 vitórias, 3 empates e 1 derrota)



2015 - 11 pontos (3 vitórias, 2 empates e 1 derrota)



2014 - 12 pontos (4 vitórias, 2 derrotas)



2013 - 9 pontos (3 vitórias, 3 derrotas)



2012 - 12 pontos (3 vitórias, 3 empates)



2011 - 9 pontos (3 vitórias, 3 derrotas)



2010 - 12 pontos (4 vitórias, 2 derrotas)



2009 - 9 pontos (2 vitórias, 3 empates e 1 derrota)



2008 - 2 pontos (2 empates e 4 derrotas)



2007 - 9 pontos (2 vitórias, 3 empates e 1 derrota)



2006 - 13 pontos (4 vitórias, 1 empate e 1 derrota)

2005 - 13 pontos (4 vitórias, 1 empate e 1 derrota)



2004 - 9 pontos (2 vitórias, 3 empates e 1 derrota)



2003 - 8 pontos (2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas)