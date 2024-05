Coletiva do técnico Fernando Diniz, do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 14/05/2024 00:02

Rio - Fernando Diniz ficou na bronca com o árbitro Anderson Daronco por ter sido expulso na derrota do Fluminense para o São Paulo por 2 a 1 , nesta segunda-feira, 13, em jogo do Brasileirão. O técnico levou o cartão vermelho após uma discussão com Luciano. Na entrevista coletiva, ele ressaltou que o palavrão é uma linguagem comum no meio do futebol e que nunca viu ninguém receber o cartão vermelho por falar palavrão.

"O que todo mundo sabe no futebol é que xingar é do jogo. Todo jogo tem isso. O meio do futebol é um meio onde o palavrão é uma linguagem comum. Naquele instante, eu xinguei, o Luciano xingou, outros jogadores xingaram. Nunca vi, primeira vez que eu vi alguém expulsar por falar palavrão. Foi o que ele falou: 'Você não pode falar palavrão, ouvi você falando palavrão'. Não tem critério. No lance mesmo, um monte de palavrão foi falado, todo mundo".

"Não estou julgando sobre ele não ter expulsado ninguém do São Paulo, porque não se expulsa por falar palavrão. Ninguém agrediu ninguém. Talvez até ali pela insistência da discussão, não pelo palavrão, dar amarelo. Sinceramente, não entendi a expulsão. Vou ter que acatar. Para mim, é a primeira vez, inédito".

Diniz bateu boca com Luciano já na reta final do primeiro tempo. Após a confusão na beira do campo, Daronco apresentou o cartão vermelho para o treinador e o amarelo para o atacante.

A situação aconteceu após Manoel jogar a bola para fora e solicitar atendimento médico. Luciano, por sua vez, quis ir rápido para a cobrança, sem dar chance do jogador, que estava no chão, ser atendido. O fato incomodou Diniz.

"Claramente o Manoel sentiu a coxa, pôs a bola para fora e caiu no chão. Aquela coisa que era legal, que está na regra, mas era uma coisa totalmente não legítima pegar e cobrar o lateral na condição que ele iria cobrar. Aí começou a discussão por causa disso".

Situação na tabela e agenda

Com o resultado, o Tricolor Carioca permanece com cinco pontos e fecha a rodada dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na 17ª colocação. Um empate já seria o suficiente para tirar o Fluminense do Z4.

Agora, o time de Diniz vira a chave para a Libertadores. O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h, para enfrentar o Cerro Porteño (PAR) no Maracanã. A partida é válida pela quinta rodada do Grupo A.