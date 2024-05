Marcelo - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 13/05/2024 15:24

Rio - Sem vencer como visitante no Brasileirão desde novembro do ano passado, o Fluminense visita o São Paulo, nesta segunda-feira (13), às 20h (de Brasília), pela sexta rodada. O Tricolor busca encerrar o jejum fora de casa e fugir da zona de rebaixamento. O lateral-esquerdo Marcelo acredita na recuperação e vê o time no caminho certo.

"Quando temos duas competições assim, uma seguida da outra, é muito importante estarmos bastante concentrado. O mais importante é entender o que pede cada jogo e cada competição. Nossa última partida foi muito difícil, mas soubemos jogar da maneira que o jogo pedia. Estamos em um bom caminho neste início de temporada, ainda temos muito a melhorar, mas é um bom caminho", disse.