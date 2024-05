Keno tem contrato com o Fluminense até o fim de 2025 - Marcelo Goncalves/ Fluminense

Publicado 13/05/2024 13:38

Rio - O Cruzeiro tem interesse na contratação do atacante Keno, do Fluminense. Os mineiros já abriram conversas com representantes do jogador de 34 anos e devem procurar o Tricolor para negociar pelo atleta em definitivo. O interesse foi publicado inicialmente pela "Itatiaia".

Até o momento, não houve nenhuma proposta, mas Keno respondeu de forma positiva ao interesse do Cruzeiro. Agora, o camisa 11 aguarda uma posição do Fluminense para seguir nas conversas.

Em 2024, Keno vem sofrendo com lesões e disputou apenas seis partidas até o momento. O atacante não entra em campo desde o dia 16 de março, quando sofreu entorse no tornozelo esquerdo na segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Flamengo. Na última quinta (9), ele foi relacionado para a partida contra o Colo-Colo, em Santiago, mas não foi acionado por Fernando Diniz. O retorno pode acontecer nesta segunda (13), contra o São Paulo, no Morumbi.

Keno tem contrato com o Fluminense até o fim de 2025. O atacante chegou às Laranjeiras no ano passado e entrou para a história do clube ao ser peça importante nas conquistas da Libertadores e da Recopa Sul-Americana.