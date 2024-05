Thiago Santos - Marcelo Goncalves/FFC

Publicado 12/05/2024 16:18

Rio - Além de John Kennedy, o Fluminense deverá ter mais um retorno contra o São Paulo. Thiago Santos, de 35 anos, que é volante de origem e vem atuando como zagueiro, está recuperado de uma lesão na coxa esquerda, e deverá ser relacionado para o duelo desta segunda-feira.

Existe até a possibilidade Thiago Santos ser titular contra o clube paulista, já que o Fluminense não terá Felipe Melo, suspenso, na próxima quinta-feira, contra o Cerro Porteño, no Maracanã, pela Libertadores. Com isso, o jogador pode ganhar uma chance para recuperar ritmo de jogo, antes do duelo pela competição internacional.



Além de Thiago Santos, o Fluminense conta com Antônio Carlos e Felipe Andrade para substituir Felipe Melo. A última partida do veterano foi contra o Alianza Lima, no Peru, na estreia do Tricolor na Libertadores, no dia 3 de abril.

Thiago Santos chegou ao Fluminense no ano passado para atuar como volante. Bastante contestado, o veterano começou o ano como titular pelo Tricolor e alternou boas e más atuações. Os dois clubes se enfrentam, nesta segunda, às 20 horas (de Brasília), em São Paulo.