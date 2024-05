Comemoração dos jogadores do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense Fc

Publicado 10/05/2024 20:00

Rio - A vitória sofrida do Fluminense sobre o Colo-Colo, por 1 a 0, na última quarta (10), pela Libertadores , além de ter tornado tranquila a situação do clube em sua chave, ajudou o Tricolor a alcançar um posto especial. Com 18 triunfos, o clube das Laranjeiras agora é o quinto time com mais jogos vencidos no torneio continental nesta década.

O Flu ultrapassou o Nacional, do Uruguai, e fica atrás somente de Palmeiras, com 37 vitórias, Flamengo, com 31, River Plate, com 23, e Atlético-MG, com 20. Os dados são do perfil "Noite de Copa"

O Fluminense lidera o Grupo A, com oito pontos, três a mais que o vice-líder Colo-Colo e, agora, encerra a participação na fase de grupos com dois jogos no Maracanã, diante do Cerro Porteño, do Paraguai, dia 16, e do Alianza Lima, do Peru, dia 29.

MAIS VITÓRIAS NA LIBERTADORES NESTA DÉCADA

1- Palmeiras - 37 vitórias

2- Flamengo - 31 vitórias

3- River Plate - 23 vitórias

4- Atlético Mineiro - 20 vitórias

5- Fluminense - 18 vitórias

6- Nacional - 17 vitórias

7- Boca Juniors - 16 vitórias

8- Independiente Dell Valle - 15 vitórias

9- Olimpía - 15 vitórias

10 - Racing - 15 vitórias