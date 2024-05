Comemoração dos jogadores do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense Fc

Publicado 09/05/2024 22:53 | Atualizado 10/05/2024 00:44

Chile - O Fluminense teve uma atuação bem abaixo do esperado e sofreu além da conta, mas mostrou resiliência e conseguiu conquistar os três pontos contra o Colo-Colo. Na noite desta quinta-feira, 9, o Tricolor venceu a equipe chilena por 1 a 0 no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, pela quarta rodada do Grupo A da Libertadores. Manoel, em um dos poucos ataques do Flu, fez o único gol do jogo.

fotogaleria

Com o resultado, o Fluminense chegou aos oito pontos e ampliou a vantagem na liderança do grupo. O Colo-Colo segue com quatro pontos e aparece na terceira colocação.

Agora, o time do técnico Fernando Diniz vira a chave para o Brasileirão. O Flu volta a campo para enfrentar o São Paulo no Morumbi, a partir das 20h, na segunda-feira. A partida é válida pela sexta rodada do campeonato.

O próximo compromisso na Libertadores será contra o Cerro Porteño (PAR). Esta partida acontecerá no dia 16 de maio (quinta-feira), às 19h, no Maracanã.

O JOGO

O Fluminense sofreu bastante no primeiro tempo. Isso porque o Colo-Colo imprimiu um forte ritmo e teve muita facilidade para chegar ao terço final do campo. A equipe chilena teve 60% de posse de bola e finalizou 12 vezes. Apesar disso, faltou capricho e qualidade para concluir as jogadas: nenhum dos arremates encontrou a direção da meta defendida por Fábio. O goleiro só foi acionado uma vez na etapa inicial, mas o lance foi anulado por impedimento.

O Tricolor, por sua vez, só levou perigo aos 47 minutos do segundo tempo, num chute cruzado de Lima, mas Brayan Cortés espalmou. Fora isso, o time do técnico Fernando Diniz não incomodou o adversário. Aos 39, o Flu ainda perdeu Douglas Costa, que se machucou e precisou ser substituído.

Na etapa complementar, o cenário seguiu complicado. O Colo-Colo seguiu em cima e chegou a pressionar com praticamente todo o time no campo de ataque. O mesmo problema, porém, persistia: apesar de trazer perigo, a equipe chilena concluía muito mal as jogadas criadas.

Assim, a máxima do futebol "quem não faz, leva" se fez presente em Santiago. Em um dos poucos ataques na partida, o Flu conseguiu abrir o placar. Aos 29 minutos, Marcelo finalizou bonito de fora da área, e Manoel resvalou parar matar qualquer chance de defesa para o goleiro.

FICHA TÉCNICA

Colo-Colo x Fluminense

Data e Hora: 9/5/2024, às 21h

Local: Estádio Monumental David Arellano, em Santiago (CHI)

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)



Cartões amarelos: Wiemberg e Paiva (COL) / Germán Cano, Felipe Melo, Paulo Henrique Ganso, Fábio, Manoel e Terans (FLU)

Cartões vermelhos: -

Gols: Manoel (0-1) (29'/2ºT)

COLO-COLO (Técnico: Jorge Almirón)

Brayan Cortés; Opazo (Gutiérrez, 43'/2ºT), Saldivia, Falcón e Wiemberg; Pavez e Vicente Pizarro; Bolados, Zavala (Cepeda, 26'/2ºT) e Palacios; Damián Pizarro (Paiva, 26'/2ºT).

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Marquinhos, Manoel, Felipe Melo (Antonio Carlos, 37'/2ºT) e Marcelo; Martinelli, Lima e Paulo Henrique Ganso (Guga, 37'/2ºT); Douglas Costa (Alexsander, 39'/1ºT), Jhon Arias e Germán Cano.