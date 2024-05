Entrevista coletiva de Manoel e Diniz - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 10/05/2024 00:36 | Atualizado 10/05/2024 07:33

Chile - Fernando Diniz analisou a vitória do Fluminense sobre o Colo-Colo por 1 a 0 , nesta quinta-feira, 9, pela quarta rodada do Grupo A da Libertadores. Nesse sentido, o treinador admitiu que o time não fez uma boa partida no aspecto técnico. Por outro lado, deu destaque ao desempenho da equipe no sistema defensivo e pontuou que o Flu soube se adaptar ao que estava acontecendo.

"Achei o desempenho defensivo excelente. Não conseguimos ter controle. A gente sabia que iria sofrer muita pressão, um campo muito rápido. A equipe soube jogar o jogo e soube ganhar o jogo. Então, a equipe jogou muito bem de uma maneira diferente da qual vocês estão habituados a ver. A gente soube se adaptar ao que estava acontecendo no jogo. Um jogo extremamente decisivo. Eles tiveram mais posse e jogaram mais no nosso campo, mas as chances de gol foram poucas. A gente soube neutralizar praticamente todos os ataques deles. O time está de parabéns por isso", disse Diniz.

"Tecnicamente, o time não fez uma partida boa, mas se você for analisar pelo aspecto defensivo, de entrega e de muitas coisas que vocês criticam em alguns momentos - bola aérea, bola parada -, o time deu uma aula no sistema defensivo. A gente queria ter jogado um pouco melhor, mas o principal do que combinamos como estratégia era não sofrer gol e se dedicar ao máximo na marcação. Estávamos com dificuldade para jogar, mas a gente soube jogar outro tipo de jogo", completou posteriormente.

Outro tema da entrevista coletiva foi sobre o alto número de lesões no Flu. Gabriel Pires está em transição para os trabalhos com o grupo. Já Lelê passou por uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito e reparo dos meniscos lateral e medial.

Além disso, o DM do Fluminense ainda conta com: Renato Augusto; Samuel Xavier; André; Thiago Santos; e Marlon. Na noite desta quinta, Douglas Costa se machucou e precisou deixar o campo no primeiro tempo

"Não é muito comum a gente lesionar jogador. Nesse momento do ano, a gente está tendo um número maior de lesões do que estamos acostumados. (Hoje) Aconteceu com o Douglas Costas, Thiago Santos está se recuperando. Lesão muscular, que a gente tem um pouco mais como prevenir, estamos com um número um pouquinho mais elevado do que costumamos ter. A maioria das lesões são muito acidentais", disse Diniz.

"Articulares, lesão no joelho... o Samuel (Xavier) teve uma fratura no pé. Ainda bem que fizemos algumas contratações, têm nos dado suporte. Temos um elenco que sabe responder a esse tipo de necessidade. Estou muito feliz com o elenco que a gente tem", finalizou.

Com o resultado, o Tricolor chegou aos oito pontos e ampliou a vantagem na liderança do grupo. O time chileno, por sua vez, tem quatro e aparece na terceira colocação.

O próximo compromisso do Fluminense na Libertadores será contra o Cerro Porteño (PAR), às 19h de quinta-feira, no Maracanã. O jogo em questão é válido pela quinta rodada do Grupo A.