Fernando Diniz, técnico do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Fernando Diniz, técnico do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 10/05/2024 01:05 | Atualizado 10/05/2024 07:32

Rio - Fernando Diniz não escondeu a felicidade ao falar do retorno de Thiago Silva ao Fluminense. Em entrevista após a vitória sobre o Colo-Colo por 1 a 0 , nesta quinta-feira, 9, o treinador classificou a volta do zagueiro como um presente para o Tricolor e para o futebol brasileiro. Além disso, destacou como o defensor conseguiu manter o nível apesar dos 39 anos de idade.

"Acho que é um presente para o Fluminense e um presente para o futebol brasileiro também. Trata-se, na minha opinião, de um dos grandes jogadores dos últimos 15, 20 anos do futebol internacional. Consegue jogar em alto nível até hoje, uma regularidade impressionante. A última Copa do Mundo que ele fez talvez tenha sido a melhor dele. Foi, talvez, o melhor jogador do Brasil, um dos melhores da Copa na minha opinião", afirmou Diniz.

"Então, a gente vai poder contar com um jogador de nível internacional hoje. Ele conseguiu preservar o rendimento dele apesar da idade. É um grande exemplo", completou.