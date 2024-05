O zagueiro Thiago Silva assina por dois anos e irá reforçar o Fluminense a partir do segundo semestre - Divulgação/Fluminense

Publicado 08/05/2024 14:43

Rio - Reforço do Fluminense para o segundo semestre, Thiago Silva, de 39 anos, tem vivido um momento de artilheiro no seu último ano como jogador do Chelsea. O zagueiro fez quatro gols pelos Blues e está vivendo sua temporada mais goleadora com a camisa do clube londrino.

No total, o brasileiro fez 35 jogos e além dos gols, deu uma assistência. Nas temporadas anteriores, Thiago Silva havia feito dois gols no seu primeiro ano, três no segundo, e no terceiro ano não havia marcado nenhuma vez pelo clube inglês.

O ano mais goleador de Thiago Silva foi justamente pelo Fluminense, em 2008, quando anotou oito gols. No total, o brasileiro atuou em 146 jogos e fez 14 gols em três temporadas pelo Tricolor.

O clube que o brasileiro fez mais gols foi o PSG. Ele atuou por oito temporadas no clube francês. Thiago Silva fez 17 gols em 315 partidas, atuando em Paris.