Marcelo e Thiago Silva foram companheiros no Fluminense em 2006Reprodução

Publicado 07/05/2024 14:30

retorno de Thiago Silva ao Fluminense, anunciado na manhã desta terça-feira (7). Em suas redes sociais, o lateral celebrou o reencontro com o zagueiro, que foi seu companheiro no time tricolor em 2006. Rio - Marcelo não escondeu sua felicidade com oEm suas redes sociais, o lateral

"Juntos de novo onde tudo começou, Thiago Silva. Que alegria meu irmão", escreveu o camisa 12.

Marcelo e Thiago Silva também foram colegas de time na seleção brasileira. Os jogadores disputaram juntos as Copas do Mundo de 2014 e 2018 pelo Brasil.

Thiago Silva reencontrará outros velhos conhecidos no Fluminense. O zagueiro já defendeu a Seleção ao lado de Felipe Melo, Douglas Costa, Renato Augusto e Ganso. Até mesmo o técnico Fernando Diniz já jogou ao lado do camisa 3, nos tempos em que ele defendia o Juventude. Além de Marcelo,. O zagueiro já defendeu a Seleção ao lado de Felipe Melo, Douglas Costa, Renato Augusto e Ganso., nos tempos em que ele defendia o Juventude.

Thiago Silva reforçará o Fluminense a partir do segundo semestre, podendo estar em campo pelo Campeonato Brasileiro e também nas oitavas de finais da Copa do Brasil e da Libertadores, caso o clube carioca avance de fase. Ele é aguardado na primeira quinzena de junho e estará liberado para estrear a partir do dia 10 de julho.

O zagueiro volta ao Fluminense após 15 anos e meio atuando no futebol europeu. Thiago defendeu Milan, PSG e Chelsea, conquistando títulos pelos três clubes. Neste período, o zagueiro fez parte do elenco da seleção brasileira que disputou as últimas quatro Copas do Mundo.



Pelo Fluminense, Thiago Silva atuou profissionalmente de 2006 a 2008. Ele foi campeão da Copa do Brasil em 2007, título que interrompeu uma sequência de 23 anos sem conquistas nacionais do Tricolor, e fez parte do elenco vice-campeão da Libertadores no ano seguinte. No total, pelo clube carioca, atuou em 146 jogos e fez 14 gols.