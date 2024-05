Thiago Silva vestiu a camisa do Fluminense, após autorização do Chelsea - Divulgação / Fluminense

Publicado 07/05/2024 11:56 | Atualizado 07/05/2024 12:10

mais três jogos pelo Chelsea, o zagueiro de 39 anos recebeu autorização para vestir novamente a camisa tricolor e deu as primeiras declarações como novo reforço, em live nas redes sociais com o presidente do clube, Mário Bittencourt, e não escondeu a alegria em retornar 16 anos depois da primeira passagem. O sonho virou realidade tanto para Fluminense, quanto para torcida e, principalmente, Thiago Silva, anunciado nesta terça-feira (7) . Mesmo come deu as primeiras declarações como novo reforço, em live nas redes sociais com o presidente do clube, Mário Bittencourt, e não escondeu a alegria em retornar 16 anos depois da primeira passagem.

"Não vejo a hora de desembarcar no Rio para que a gente possa começar os trabalhos e consequentemente, dentro de campo, tentar ajudar da melhor maneira possível. Na verdade, não foi um convite, mas uma convocação. Feliz demais, feliz demais por a gente estar voltando", disse.



Thiago Silva, que assinou até o meio de 2026, confirmou que as conversas com a diretoria do Fluminense já aconteciam há alguns meses. E Mário revelou que o zagueiro teve uma proposta do futebol árabe no início do ano, mas não aceitou devido ao compromisso com o clube.



Para acertar com o Tricolor, o Monstro teve que optar por se separar provisoriamente da família, já que a mulher Isabelle e o filho, de 15 anos, permanecerão em Londres, enquanto ele estiver no Rio.



"Foi uma decisão, assim, difícil no lado pessoal, familiar. O meu maior patrimônio é a minha família e vou deixar eles aqui (em Londres) por um momento. Isabelle super entendeu e foi a primeira pessoa que me falou: 'para onde você quer ir? Para onde você vai estar feliz?' Eu falei: 'Eu quero ir para o Fluminense'. E ela falou 'estou contigo'. Ela foi a primeira pessoa a falar que eu poderia ir. Agora ela vai ser mãe e pai ao mesmo tempo, durante um período. Mas com certeza a gente vai estar cada vez mais unido", contou o zagueiro, descartando a teoria de que a mulher era contra a volta ao Brasil.



Thiago Silva conseguiu a liberação do Chelsea antes do fim do contrato e vai se apresentar ao Fluminense na primeira quinzena de junho, ainda sem data definida. Ele terá uma semana de treinos até poder estrear, a partir de 10 de julho, quando abre a janela de transferências.

Antes disso, a expectativa no clube é repetir o que aconteceu com Marcelo, com recepção da torcida no aeroporto e, depois, uma grande festa de apresentação no Maracanã.



"Poder voltar e ter esse reencontro com a torcida me passa a imagem da apresentação do Marcelo, passa aquele filme. O meu último jogo no Maracanã foi bastante emocionante. Eu entrei com o meu filho no colo, ele tinha apenas 20 dias de nascido. E hoje ele está com 15 anos. Então vai ser incrível voltar com ele, botar os pés novamente no Maracanã e tentar repetir a foto, carregá-lo no colo ao entrar (risos). Acho que vai ser uma imagem que vai rodar o mundo", afirmou, completando:



"Eu fico muito feliz de verdade, honrado de ter novamente a oportunidade de vestir essa camisa. Porque o quanto ela é pesada, o quanto ela é especial".

Outras declarações de Thiago Silva

Voltar a vestir a camisa do Fluminense

"A primeira coisa que veio na minha cabeça foi a minha estreia no Maracanã. Acho que foi um 2 a 0 contra o América. Foi a primeira vez que eu vi meus familiares na arquibancada. Eles gritavam meu nome, até o massagista falou. A partir do momento em que vesti a camisa de novo, me veio o Maracanã antigo, a minha família... Foi um momento muito especial que, com certeza, está na minha mente. Parece que essa passagem foi ontem, mas já tem 16 anos. E nesse processo todo eu tive a certeza que eu voltaria para casa".

Despedida do Chelsea

"Final de temporada é daquele jeito. Eu não gosto de despedida. Eu prefiro nem dar tchau, fico muito nervoso. Vai ser um momento emocionalmente muito forte para mim. Mas eu saio com a minha cabeça tranquila. Saio com o dever cumprido. Eu vim aqui para apenas um ano, e fiz quatro temporadas inteiras com poucas lesões. O cuidado comigo foi grande no aspecto físico. É um final de temporada diferente de todas as outras. O coração está extremamente feliz por tudo o que eu fiz e por tudo o que ainda vou fazer na carreira".

Drama no Rio Grande do sul

"Meu momento é de felicidade em voltar para casa. Mas há uma mistura de sentimento com o que acontece no Sul. Eu passei muitos anos no Juventude, a gente tem um grupo dos atletas que estiveram comigo naquela ocasião. A situação está terrível, muito triste de acompanhar. Meu coração está angustiado. Parece que eu não estou feliz, mas eu estou muito. Só que essa situação me deixa para baixo. Eu acredito que o nosso torcedor, que nos ajudou na pandemia, eu peço encarecidamente que o que vocês puderem ajudar, ajudem".

Mensagem à torcida do Fluminense

"Eu quero deixar muito trabalho. Procuro ser pé no chão. A gente sabe o quanto é difícil vencer no futebol. Eu acho que a gente tem um excelente time. Eu não voltei ano passado porque não era o momento. O momento era esse, e eu fico feliz. Tem o time muito estruturado e isso me dá o aval de que estou voltando para o lugar certo. Muito feliz. Eu só quero voltar a viver esse momento. Vai acabar de um jeito ainda mais especial do que iniciou lá atrás".

