Keno se aproxima do retorno ao FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 06/05/2024 20:56

Rio - O atacante Keno se aproximou do retorno no Fluminense. O jogador, de 34 anos, treinou com o elenco nesta segunda-feira (6), no CT Carlos Castilho, e tem chance de ser relacionado para o jogo contra o Colo-Colo, do Chile, quinta-feira (9), em Santiago, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Keno se recuperou de uma grave entorse no tornozelo esquerdo, sofrida na segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca, no dia 16 de março. O treino desta terça-feira (7) vai ser determinante para definir se o jogador será relacionado. Caso não apresente dores, deve viajar com a delegação tricolor para o Chile.

O jogador já treina com o grupo há duas semanas, mas não foi relacionado para a sequência de jogos fora do Rio de Janeiro. Nas últimas duas semanas, o Fluminense jogou em Assunção, no Paraguai, em São Paulo e no Espírito Santo. A delegação tricolor retornou para o Rio de Janeiro no domingo (5).

O Fluminense treina nesta terça-feira, no CT Carlos Castilho, e depois embarca para Santiago, no Chile. O Tricolor realizará uma atividade no complexo esportivo da Universidad de Chile, na quarta (8), antes do jogo contra o Colo-Colo, quinta (9), às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental David Arellano, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.