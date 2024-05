Fluminense tem um dos piores desempenhos após 5 rodadas desde 2005 - Pedro Souza / Atlético

Fluminense tem um dos piores desempenhos após 5 rodadas desde 2005Pedro Souza / Atlético

Publicado 06/05/2024 07:00

Fluminense igualou uma de suas piores campanhas na era dos pontos corridos do Brasileirão após cinco rodadas. Rio - Ona era dos pontos corridosdo Brasileirão após cinco rodadas. Após deixar a vitória escapar e empatar com o Atlético-MG , sábado (4), no Espírito Santo, o Tricolor chegou aos cinco pontos e repetiu o desempenho de 2022, quando tinha a mesma pontuação depois de cinco partidas disputadas.

O início de campanha do Fluminense no Brasileirão de 2022 foi marcado pela saída do técnico Abel Braga após a derrota para o Coritiba, no Couto Pereira, pela 4ª rodada. Fernando Diniz foi contratado e estreou no empate com o Palmeiras, no Allianz Parque, na rodada seguinte, mas o Flu caiu três posições e ocupou o 16º lugar. A diferença para a campanha atual é o saldo de gols.

Após cinco rodadas disputadas em 2022, o Fluminense somava cinco pontos e tinha menos um gol de saldo. Agora, o Flu tem a mesma pontuação e um saldo negativo de três gols. O Tricolor, inclusive, tem a pior defesa do Brasileirão de 2024, com dez gols sofridos (empatado com o Vasco e Cuiabá). A fragilidade defensiva tem custado caro, já que o time abriu o placar em 4 dos 5 jogos e só venceu um.

Desde 2005, quando o Brasileirão começou a ser disputado por 20 clubes na era dos pontos corridos, o desempenho do Fluminense em 2022 e 2024 só não supera 2008, quando era o lanterna com apenas um ponto após cinco rodadas. Na maioria das vezes somou nove, como em 2010 e 2012, quando foi campeão.

Veja os últimos desempenhos do Fluminense após 5 rodadas:

2005: 2º lugar (12 pontos)

2006: 4º lugar (10 pontos)

2007: 6º lugar (8 pontos)

2008: 20º lugar (1 ponto)

2009: 7º lugar (8 pontos)

2010: 3º lugar (9 pontos)

2011: 11º lugar (6 pontos)

2012: 7º lugar (9 pontos)

2013: 4º lugar (9 pontos)

2014: 6º lugar (9 pontos)

2015: 6º lugar (10 pontos)

2016: 8º lugar (8 pontos)

2017: 4º lugar (10 pontos)

2018: 9º lugar (7 pontos)

2019: 13º lugar (6 pontos)

2020: 8º lugar (7 pontos)

2021: 6º lugar (9 pontos)

2022: 16º lugar (5 pontos)

2023: 3º lugar (10 pontos)

2024: 16º lugar (5 pontos)

O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (9), às 21h (de Brasília), contra o Colo-Colo, em Santiago, no Chile, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Atual campeão da competição, o Tricolor lidera o Grupo A com cinco pontos, seguido justamente pelos chilenos, com quatro.