Fluminense e Atlético-MG se enfrentaram em CariacicaMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 04/05/2024 18:04

Rio - O Fluminense esteve perto de conquistar sua segunda vitória no Brasileirão, mas deixou os três pontos escaparem. Na tarde deste sábado (4), o Tricolor fez seu segundo jogo seguido em Cariacica e chegou a abrir 2 a 0 no placar contra o Atlético-MG, mas viu o adversário empatar na reta final. Germán Cano e Renato Augusto fizeram para o Fluminense - Eduardo Vargas, duas vezes, igualou para os mineiros.

Veja fotos da partida:

Com o resultado, o Fluminense fica com cinco pontos e ocupa a 15ª posição no Brasileirão. O próximo compromisso da equipe de Fernando Diniz será na quinta (9), às 21h (de Brasília), pela Libertadores, contra o Colo-Colo, no Chile.

As duas equipes protagonizaram um primeiro tempo bastante corrido em Cariacica, apesar dos seis cartões amarelos. Nos primeiros minutos, o Atlético-MG tentou encurralar o Fluminense em seu campo de defesa, mas a estratégia acabou deixando espaços atrás. Logo aos três minutos, Marquinhos, que foi a principal válvula de escape do time carioca, fez boa jogada com Douglas Costa e cruzou para Cano, sem goleiro, abrir o placar, em gol com a marca das apostas de Fernando Diniz. O ídolo tricolor nem conseguiu comemorar, já que sentiu as costas ao levar joelhada involuntária de Scarpa na dividida, mas seguiu na partida.

Após inaugurar o marcador, o Fluminense seguiu apostando na velocidade de Marquinhos pelo lado direito. Foi dali que saíram as melhores oportunidades do Tricolor na partida. Em duas delas, a bola sobrou nos pés de Jhon Arias, que arriscou de fora da área, mas errou a mira na primeira e parou em Everson na segunda tentativa.

Do outro lado, o Atlético-MG também criou chances e esteve perto de empatar. Hulk tentou ao receber na área, e Paulinho arriscou de longe, mas ambos pararam na boa defesa do goleiro Fábio. Com isso, o time de Fernando Diniz foi em vantagem para o vestiário.

Na volta para o segundo tempo, o Fluminense viu o Atlético-MG crescer e assustar ainda mais, obrigando o goleiro Fábio a fazer boas defesas. No entanto, foi o Fluminense que voltou a marcar, novamente com o dedo de Fernando Diniz. Alexsander aproveitou o erro na saída de bola e encaixou lindo passe para Renato Augusto, que marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor. Os dois saíram do banco e foram colocados em campo pelo treinador no minuto anterior.

Após ampliar a vantagem, o Fluminense relaxou e se perdeu na partida. Se Fernando Diniz vivia um dia de apostas certas pelo Fluminense, o mesmo pode-se dizer de Gabriel Milito no Galo. O treinador colocou Eduardo Vargas e o atacante marcou o primeiro dos mineiros 11 segundos após sua entrada em campo, após Igor Gomes encontrá-lo livre no meio da defesa tricolor. Seis minutos depois, a zaga do Flu falhou novamente e viu o chileno ganhar de cabeça para empatar a partida.

Nos minutos finais, o Flu ainda viu o Atlético-MG ocupar ainda mais o campo de ataque e quase virar a partida. Paulinho venceu Manoel e chutou no ângulo, mas Fábio fez mais uma boa defesa e evitou a derrota tricolor.

FLUMINENSE X ATLÉTICO-MG

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Luiz Alberto Andrini Nogueira

FLUMINENSE: Fábio, Marquinhos, Manoel, Felipe Melo (Felipe Andrade) e Marcelo; Martinelli, Lima (Terans) e Ganso (Renato Augusto); Jhon Arias, Douglas Costa (Alexsander) e Germán Cano (Kauã Elias). Técnico: Fernando Diniz.

ATLÉTICO-MG: Everson, Saravia, Battaglia, Jemerson (Rômulo) e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho (Igor Gomes) e Gustavo Scarpa (Alisson); Hulk (Vargas) e Paulinho (Cadu). Técnico: Gabriel Milito.

Gols: FLU: Cano (3'/1ºT) e Renato Augusto (15'/2ºT); CAM: Vargas (27'/2ºT e 33'/2ºT)

Cartões amarelos: FLU: Felipe Melo, Diogo Barbosa, Ganso, Cano e Arias; CAM: Jemerson e Paulinho