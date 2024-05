Briga provocada por torcida organizada do Atlético-MG deixa um ferido - Reprodução

Publicado 04/05/2024 17:43 | Atualizado 04/05/2024 17:43

Rio - Uma confusão entre torcidas organizadas de Fluminense e Atlético-MG deixou um ferido antes do jogo deste sábado (4), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, pela 5ª rodada do Brasileirão. A briga foi motivada após torcedores atleticanos tentarem roubar a faixa de uma organizada tricolor.

A tentativa da torcida organizada do Atlético-MG foi impedida pelos torcedores do Fluminense. Na sequência houve correria e briga generalizada. Um torcedor atleticano foi ferido e recebeu atendimento ainda dentro do estádio, e depois foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.