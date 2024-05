Marcelo volta à equipe do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Marcelo volta à equipe do FluminenseLucas Merçon/Fluminense

Publicado 04/05/2024 10:11

Rio - O Fluminense divulgou na manhã deste sábado (4) a lista de jogadores relacionados para o jogo contra o Atlético-MG, que acontece no mesmo dia, às 16h, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica. A partida é válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

As principais novidades ficam com os retornos de Marcelo e Felipe Melo, poupados no meio de semana contra o Sampaio Corrêa, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Além dos dois experientes jogadores, o jovem zagueiro Caio Leão é outra surpresa na relação montada por Fernando Diniz.

O Fluminense, por outro lado, conta com inúmeros desfalques para a partida. Gabriel Pires e Keno estão em fase de transição para os trabalhos em campo e ainda não estão aptos para jogar. Além deles, Samuel Xavier (com lesão no pé direito), André (joelho direito), Lelê (joelho direito), Thiago Santos (coxa esquerda) e Marlon (joelho direito) estão no departamento médico e estão longe de um possível retorno.

Confira a lista de relacionados do Fluminense para o duelo contra o Atlético-MG.

Confira os relacionados do #TimeDeGuerreiros para a partida contra o Atlético-MG, pelo @Brasileirao. PRA CIMA, FLUZÃO! pic.twitter.com/E7eS2II85C — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 4, 2024

Goleiros: Fábio, Felipe Alves, Vitor Eudes

Defensores: Antonio Carlos, Caio Leão, Calegari, Diogo Barbosa, Felipe Andrade, Felipe Melo, Guga, Manoel e Marcelo

Meio-campistas: Alexsander, Arthur, David Terans, Lima, Martinelli, Ganso e Renato Augusto

Atacantes: Douglas Costa, Germán Cano, Isaac, Jhon Arias, Kauã Elias, Jan Lucumí e Marquinhos