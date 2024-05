Provocações da torcida do Fluminense para o Atlético-MG - Reprodução

Provocações da torcida do Fluminense para o Atlético-MGReprodução

Publicado 04/05/2024 08:56 | Atualizado 04/05/2024 09:58

Cariacica - Um grupo de torcedores do Fluminense fizeram, na madrugada deste sábado (4), uma série de provocações para o Atlético-MG. Adesivos, mensagens e até um foguetório em frente ao hotel onde o Galo está hospedado foram registrados em Cariacica, onde os dois clubes se enfrentam pela quinta rodada do Brasileirão.

A maioria das provocações faz menção ao título brasileiro de 2012. O Fluminense se sagrou campeão dessa edição da competição, enquanto o Galo, principal rival do Tricolor no campeonato, encerrou com o segundo lugar.

fotogaleria

Fluminense e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (4), às 16h, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica. O Tricolor está em 16º lugar, uma posição acima da zona de rebaixamento, com quatro pontos, enquanto o Galo ocupa a vice-liderança, um ponto atrás do Botafogo.