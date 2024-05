Fluminense irá lançar livro sobre a conquista da Libertadores, intitulado de "Vamos, Tricolores - A Conquista da América" - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 03/05/2024 19:26

Rio - O Fluminense levará a conquista inédita da Libertadores de 2023 para os livros. O clube divulgou na noite desta sexta (3) que a obra intitulada "Vamos, tricolores - A Conquista da América", em parceria com a Editora Sextante, está em pré-venda nas livrarias de todo o país e chega às lojas do Flu na próxima terça (7).

O livro possui 160 páginas e conta a história da conquista da Glória Eterna pelo Tricolor. São mais de 200 imagens, sendo algumas exclusivas e inéditas, ao longo da obra.

Além disso, terão relatos e textos de quem esteve presente na jornada para levantar o troféu do torneio continental. Os títulos do Carioca, em 2023, da Recopa, neste ano, bem como a participação no último Mundial de Clubes também serão lembrados.

O livro estará a venda pelo valor de R$ 249,90 e será vendido nas lojas do Fluminense e nas livrarias.