Matheus Reis, Isaque e Riquelme Felipe são tratados como joias dentro de XerémLeonardo Brasil / Fluminense FC

Publicado 03/05/2024 14:41 | Atualizado 03/05/2024 14:41

Rio - O Fluminense anunciou na tarde desta sexta-feira (3) que três jogadores da equipe sub-17 serão promovidos ao time sub-20. São eles os meias Isaque e Riquelme Felipe e o atacante Matheus Reis, destaques do Tricolor na conquista da Copa do Brasil Sub-17.

Os jogadores, inclusive, já treinam com a equipe sub-20, comandada pelo treinador Rômulo Rodriguez, que os treinaram entre 2021 e 2023. Eles reforçarão o Tricolor para a partida contra o Atlético-MG, na próxima quarta-feira (8), pela sexta rodada do Brasileirão da categoria. O trio participou da Copa São Paulo em janeiro, já como integrantes do time sub-20.

Os três jogadores, de 17 anos, são tratados como joias de umas das gerações mais vitoriosas da história de Xerém: a chamada "Esquadrilha 07". Isaque foi o artilheiro e o garçom na conquista invicta e inédita do clube na Copa do Brasil Sub-17, com seis gols e quatro assistências.

Já Riquelme Felipe, segundo maior artilheiro da competição, com cinco gols, tem no histórico convocações para a Seleção Brasileira Sub-17 aos 15 anos de idade. Ele, inclusive, foi o autor do gol do título do Fluminense na Copa do Brasil Sub-17, balançando as redes no último minuto da final com o São Paulo.

Por fim, Matheus Reis já acumula chamados de Fernando Diniz para treinamentos e relações para o time principal do Fluminense. O jogador, de dupla-nacionalidade, foi chamado para a seleção mexicana Sub-18.