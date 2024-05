Thiago Silva - AFP

Publicado 02/05/2024 18:49

Rio - Vivendo seus últimos momentos no Chelsea, Thiago Silva, de 39 anos, parece estar a cada dia mais perto do Fluminense. O defensor teria gostado da sinalização feita pelo Tricolor para contratá-lo. As informações são do portal "Itatiaia".

Teria havido dois encontros entre o Fluminense e o staff do zagueiro. O Tricolor e Thiago estariam definindo o tempo de contrato e valores para um possível acordo. O defensor vem recebendo consultas de outros clubes da Europa, dos EUA e do futebol saudita.

O Fluminense tem a contratação de Thiago Silva como prioridade para a defesa. O setor é considerado como carente no atual elenco, e o veterano é visto como solução para resolver o problema no elenco de Fernando Diniz.

O brasileiro defendeu o Tricolor de 2006 a 2008, sendo campeão da Copa do Brasil pelo clube. Em 2009, Thiago Silva iniciou sua trajetória na Europa, sendo vitorioso por Milan, PSG e Chelsea. O zagueiro disputou as últimas quatro Copas do Mundo pela seleção brasileira.