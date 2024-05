Fernando Diniz durante a partida entre Fluminense e Sampaio Corrêa - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 01/05/2024 19:49

vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, na tarde desta quarta-feira (1º), no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, pela terceira fase da Copa do Brasil. Após a partida, o treinador elogiou a postura da equipe, formada majoritariamente por reservas, e disse que os atletas souberam aproveitar a oportunidade. Rio - Fernando Diniz gostou da atuação do Fluminense na, pela terceira fase da Copa do Brasil. Após a partida, o treinador, e disse que os atletas souberam aproveitar a oportunidade.

"Resultado importante. Difícil. Eles fizeram de tudo para marcar bem. Os jogadores souberam corresponder e saímos satisfeitos com que o time apresentou [...] Acho que todo mundo soube aproveitar, foram importantes e determinantes para o resultado do jogo. Gostei de todo mundo", afirmou Diniz.

o assunto será tratado internamente pelo clube. Questionado sobre a situação de John Kennedy, que chegou a ser reintegrado, mas foi afastado novamente por atos de indisciplina , o treinador evitou comentar o tema. Ele disse que

"Esse assunto a gente vai tratar internamente. A diretoria se posicionou da forma que tem que se posicionar, maneira verdadeira, clara. O resto a gente vai tratar internamente", declarou.

Com a vitória sobre o Sampaio Corrêa, o Fluminense pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta que se classifica. Agora, as duas equipes voltam a se enfrentar no dia 22 de maio, às 19h (de Brasília), no Maracanã, para decidir quem avança à próxima fase da competição. O Fluminense volta a campo no sábado, às 16h (de Brasília), contra o Atlético-MG, novamente no Kléber Andrade.

Veja outras respostas de Diniz:

Ambiente em Cariacica

"É o nome da cidade também, Vitória. Tomara que a gente continue assim. Temos um adversário super difícil no fim de semana (Atlético-MG, pelo Brasileirão). Agora é conseguir descansar, recuperar os jogadores que atuaram hoje e preparar bem o time para essa batalha no sábado."

Partida contra o Atlético-MG

"Primeira coisa é respeitar muito o adversário, respeitar muito aquilo que temos que fazer para fazer uma boa partida no sábado. Adversário duro, que vive um momento excelente, com excelentes jogadores e ótimo técnico. Souberam contratar também um ótimo treinador. A gente sabe do combo do Atlético-MG, e vamos procurar fazer nosso melhor no sábado"