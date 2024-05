Thiago Silva tem contrato com o Chelsea até junho de 2024 - OLI SCARFF/AFP

Publicado 01/05/2024 16:04

Rio - O Fluminense entrou de vez na briga para repatriar o zagueiro Thiago Silva. Nesta quarta-feira (1), o Tricolor enviou uma proposta aos representantes do jogador, que terá a missão de decidir se retorna ou não para o clube carioca. A informação foi dada incialmente pelo jornalista Fabrízio Romano.

Pela importância do nome, o Fluminense trata a negociação com o mesmo sigilo adotado na contratação de Marcelo. O presidente Mário Bittencourt é quem conduz as conversas. A ideia inicial era ter Thiago Silva em janeiro, mas o zagueiro preferiu cumprir seu contrato com o Chelsea.

Com passagens pela base tricolor, Thiago Silva se profissionalizou pelo RS Futebol, posteriormente defendeu o Juventude, antes de ter sua primeira experiência na Europa pelo Porto e, depois, pelo Dínamo de Moscou.



Em 2006, o zagueiro voltou ao Brasil e se destacou por três temporadas no Fluminense, sendo campeão da Copa do Brasil. Em 2009, retornou ao futebol europeu sendo bem-sucedido no Milan, no PSG e no Chelsea. Ele defendeu a seleção brasileira nas últimas quatro Copas do Mundo.