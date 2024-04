Thiago Silva - AFP

Thiago SilvaAFP

Publicado 29/04/2024 07:30 | Atualizado 29/04/2024 07:39

Rio - Por meio das redes sociais, o Chelsea publicou um vídeo em que o zagueiro Thiago Silva, de 39 anos, oficializou que irá deixar o clube inglês no fim da atual temporada europeia em junho. Em tom emocionado, o brasileiro fez uma análise sobre a sua passagem pelos Blues.

"Quando cheguei aqui, há quatro anos, imaginei que pudesse ser uma passagem curta, mas uma história incrível se iniciou. Hoje meus filhos jogam pelo Chelsea e tem a oportunidade de continuar essa trajetória. Toda história tem um começo, um meio ou um fim, mas espero poder um dia retornar para esse clube, para exercer uma função", disse Thiago Silva em vídeo.

O brasileiro tem contrato com o clube inglês até junho. Aos 39 anos, Thiago Silva não pensa em encerrar a carreira e é sonho de consumo do Fluminense. Além do Tricolor, clubes europeus, equipes sauditas e do futebol norte-americano tem interesse no zagueiro.

Com passagens pela base do Fluminense, Thiago Silva se profissionalizou pelo RS Futebol, posteriormente defendeu o Juventude, antes de ter sua primeira experiência no futebol europeu pelo Porto e depois no Dínamo de Moscou. Em 2006, o zagueiro voltou ao Brasil e se destacou por três temporadas, sendo campeão da Copa do Brasil. Em 2009, retornou ao futebol europeu sendo bem-sucedido no Milan, no PSG e no Chelsea. Ele defendeu a seleção brasileira nas últimas quatro Copas do Mundo.